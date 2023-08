Tra il Colosseo e Fiuggi, Ferrarotti conquista il podio nella corsa di Roma Capitale

Prestigioso secondo posto per Ivan Ferrarotti nel Rally di Roma Capitale, quarto atto del campionato italiano Rally Promozione che si è disputato nell’ultimo week end sul percorso della Città Eterna. Coadiuvato dal fido Massimo Bizzocchi, il pilota reggiano ha preso parte, al volante della sua Skoda Fabia Rally2, alla gara più importante della stagione, sia per chilometraggio che per sviluppo, con prove speciali che hanno superato i 30 chilometri. La stupenda cornice del Colosseo ha richiamato molti spettatori.

Ferrarotti ha mantenuto un buon ritmo, riuscendo ad evitare episodi sfavorevoli o forature che avrebbero potuto rallentarlo, cogliendo a Fiuggi il quarto podio consecutivo. "Soddisfatto del risultato, meno sul piano prestazionale" è il commento del classe 1980. "Sulla distanza siamo riusciti a recuperare, ma ci è mancato un po’ di passo per tenere il ritmo dei piloti che ci hanno preceduto, specie nel corso della prima tappa. L’obiettivo era comunque portare a termine questo appuntamento senza commettere errori, non era facile vista la tecnicità delle prove speciali, in modo particolare della seconda tappa. Torniamo a casa con una situazione di classifica positiva, al netto degli scarti, e ci prepariamo per gli ultimi appuntamenti".

Prossima tappa del campionato l’8 e 9 settembre col Rally Mille Miglia di Brescia, dove Ferrarotti proverà a colmare la distanza minima (mezzo punto) dal capoclassifica Bottarelli; la stagione si chiuderà a inizio ottobre col Rally di Sanremo e a inizio dicembre con l’ACI Rally a Monza.