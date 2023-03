Traffico intensissimo sulla vetta del girone C

di Federico Prati

Barcaccia super e ora un trenino di 4 squadre guida il girone C di Prima. Gli enzani superano (1-0) l’ex capolista solitaria San Prospero Correggio abbattuta al 35’ da Arcuri, rilanciandosi nella corsa salvezza e dando seguito al sacco di Guastalla. Per il resto salta il fattore campo con ben 5 blitz: la spettacolare rovesciata di Allai al 34’ riporta in vetta il Guastalla che piega il Celtic Cavriago. Assapora il primato pure il Masone che sbanca il "Rinaldi" con un penalty di Campani. Uno shoot al volo del neo-entrato Berselli (2° centro stagionale per 6 punti conquistati) firma il sudato blitz (2-1) in rimonta del Quattro Castella sulla Gualtierese che vale il primato anche per i boys di Fava. Locali avanti con il gol dell’esterno Mehmedi, rintuzzato all’ora di gioco dal sinistro angolato di Cilloni, poi espulso per un fallo, innescato dal compagno Stradi. Tutto nella ripresa fra Luzzara e Virtus Correggio con gli ospiti capaci di rimontare dallo 0-2 al 3-2 grazie alla punizione di Culzoni, alla staffilata di D’Elia e alla rete in mischia di Stermieri. I rossoblù sprecano così il diagonale di Tinterri e la girata di Gualtieri. Dopo 5 pari in stecca, lo United Albinea cala il poker (4-2) sul sintetico della vice-regina Santos 1948, affondato dal triplettista Margini che apre già al 2’ risolvendo una mischia. Dopo il pari di Lini su rigore, Margini approfitta di una palla vangante in area e insacca a porta sguarnita. Nuovo scatto giallonero col penalty di Franceschetti, contropiede di Margini e nel finale autorete di De Pillo propiziata da un tiro di Bianchi. A un soffio dalla seconda piazza anche il Carpineti che supera la Boiardo Maer grazie agli acuti di Guidetti e Pellati. Cinquina con qualche brivido per la capolista FalkGalileo che nel testacoda col Gatta si fa rimontare un doppio vantaggio da El Khafi e Diallo, prima dello sprint nell’ultima mezz’ora. Per i falketti doppietta di Ravelli, oltre agli acuti di Stefani, Gasparini e Canevari. Rallenta in casa l’Atletico Bibbiano Canossa bloccato sull’1-1 dallo Sporting Cavriago: vantaggio locale col penalty di Giberti all’alba del match, ma al 70’ arriva il pari firmato da Sorra. Primo sorriso targato 2023 per la Borzanese che si rilancia nella corsa salvezza, espugnando (3-1) Puianello. Locali avanti dopo soli 20’’ grazie allo shoot di Albertini. Allo scadere del primo tempo pareggia Bettuzzi, nella ripresa acuti di Boretti e Bara. Secche goleade per Fellegara e Rubierese: i leader scandianesi calano il poker sulla Spezzanese liquidata con Sana, un’autorete, Rivi e Kerniqi. Settebello biancorosso sul Cimone travolto dal doppiettista Vargas, singole di Vanacore, Iossa, Ferretti, Afzaz e Bruce. Rinviata per neve Cerredolese-Rubiera. Un rigore dubbio condanna la Virtus Mandrio (2-1) nella trasferta con la Folgore Mirandola. Nonostante otto giocatori ko per influenza, la Virtus Calerno esulta (3-0) sulla cenerentola Milan Club stesa da Chiodini e dal double di Falbo.