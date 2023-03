"Tranquilli, questa Reggiana sta molto bene"

di Francesco Pioppi Direttore Goretti, la Reggiana come arriva al cosiddetto ‘blocco finale’, ovvero alle ultime sei partite che scriveranno i verdetti del girone B? "Direi che ci arriva molto bene, perché siamo primi in classifica e perché, a mio avviso, stiamo facendo le cose nel verso giusto. La mentalità della squadra è cresciuta molto". I granata hanno però ottenuto un solo punto nelle ultime due partite, non è preoccupato? "No, perché ho visto una squadra viva. Un campionato è come il Giro d’Italia: ogni tappa bisogna lasciarla dietro e pensare subito a quella successiva. Con l’Entella non è stata una ‘tappa’ soddisfacente, ma a Pontedera la squadra è stata determinata e chi ha giocato a calcio sa che ci sono gare in cui sei condannato a fare zero a zero. Mi sono piaciute moltissimo le parole del mister nello spogliatoio, davanti a un gruppo straordinario, fatto di ragazzi che tengono tanto al club e alla città. Sapete che non mi piace fare i complimenti, è la prima volta che succede, ma se li meritano sia il mister che i calciatori. Sono due anni che affrontano ogni partita sapendo di doverla vincere a tutti i costi e non è mica una passeggiata"....