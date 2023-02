Trasferta da non fallire per il Nubilaria

Trasferta da non sbagliare per il Nubilaria (4), in campo alle 20 a Bologna nella quinta giornata della poule retrocessione di Serie D contro l’Atletico Panigale (2). Al cospetto del fanalino di coda del girone, gli uomini di Freddi vogliono ritrovare una vittoria che manca ormai da tre giornate, cercando di rimettersi in rotta verso l’obiettivo salvezza. I padroni di casa non se la passano meglio, ma proveranno a sfruttare il fattore campo ed il lungo Zecchetti (11,2 punti di media) per portare a casa i due punti e rilanciare le loro chances. Domani alle 18 spazio invece alla Scuole Basket Cavriago (2) nella poule promozione: Minardi e compagni, che chiudono la classifica, se la vedranno al "Pianella" contro gli Stars Bologna (4).