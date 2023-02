Trasferta insidiosa per la Tirabassi Wimore CVR sul campo della regina

Nel campionato di Serie A2 di volley la Conad è di scena domani alle 18 al PalaBigi contro Brescia, formazione che occupa l’11° posto con soli due punti di vantaggio sui reggiani.

In caso di successo pieno, quindi, la truppa di Cantagalli effettuerebbe il sorpasso, portandosi in zone di classifica più tranquille.

In Serie B, oggi alle 17 l’Ama San Martino ospita alla Bombonera la Kema Asola Remedello, quarta della classe a 29 punti, mentre gli All Blacks sono ottavi a 21. L’ingresso all’impianto è libero. In Serie B1 femminile, gara complicata per la Tirabassi & Vezzali (16) di scena alle 18 a Trevi (22) nella seconda trasferta più lunga di tutto il campionato.

In Serie B2, l’Arbor Interclays (26) ospita alle 19 alla Moro la Vtb Bologna (7) a ingresso libero. La Fos Wimore CVR (22) alle 20,30 è sul parquet della capolista Gossolengo (44).

Domani alle 18 gioca invece la Giusto Spirito Rubierese (22), ospitando la Pol. Riva Suzzara (14).

In Serie C maschile, alle 18, VG Modena (2)-Ama San Martino (11).

In C femminile, premesso che nel girone A Noceto (25)-Jovi (13) si gioca lunedì alle 21,15, oggi va in campo tutto il girone B, con la gara clou alla Rinaldini alle 20,30 tra Everton (38) e Cavezzo (30).

A San Martino alle 21 è di scena il derby Ama (28) contro Reggio Revisioni Rubierese (10), mentre l’Energee3 Giovolley (25) affronta a Carpi la capolista Mondial (44).

In Serie D maschile, la capolista Fabbrico (37) attende l’Anderlini Modena (19) alle 18; la BRV Almet Luzzara (20) è di scena alle 17 sul campo dell’Univolley Carpi (24).

In D femminile, girone A: Emmezeta Piacenza (capolista con 41 punti)-Reggiana Pallavolo Femminile (10) alle 19. Nel girone B, ADV Bologna (23)-Wimore Cvr (22) alle 19,30 a San Matteo della Decima.

c.l.