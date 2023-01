Trasferta ostica per il Rolo Che derby a Scandiano!

Ostica trasferta parmense per il Rolo (32), in campo alle 15 nell’anticipo della quinta giornata di ritorno di Eccellenza.

La squadra di Cristiani affronta una Piccardo Traversetolo (32) che, nonostante la seconda retroguardia meno battuta della categoria, arriva da due sconfitte di fila e occupa un anonimo settimo posto in classifica; i bianco-blu, invece, vanno a caccia del secondo hurrà consecutivo dopo l’1-0 interno con la Castellana, puntando ad allontanare sempre più la zona playout, distante al momento 7 lunghezze.

Promozione. Derby interessante, alla stessa ora, in Promozione: allo stadio "Torelli", infatti, la Scandianese (27) riceve la visita del Castellarano (23) col chiaro intento di agganciare almeno per 24 ore il Baiso Secchia al terzo posto e farsi largo in una zona playoff al momento molto affollata. Gli ospiti, in attesa di recuperare la sfida con la capolista Fabbrico, hanno una grande occasione: in caso di 3 punti scavalcherebbero 3 rivali in un colpo solo e lancerebbero la loro candidatura per i già citati spareggi promozione.

Prima categoria. In Prima categoria C, alle 15, va a caccia di continuità il Boca Barco (12): i giallo-blu, reduci dal 3-2 interno sul Luzzara che ne ha certificato i progressi degli ultimi tempi e l’abbandono della penultima piazza, fanno visita al Masone (26): i padroni di casa, che nell’ultimo turno hanno perso sul campo della Barcaccia, possono salire a -1 dal quinto posto, occupato proprio dal Luzzara.

Seconda categoria. Sfida ad alta quota per la Rubierese (32), infine, nell’anticipo di Seconda categoria E.

La capolista è impegnata alle 15 sul campo del Flos Frugi (29), terzo a -3 dalla vetta: per ritrovare il passo promozione, al cospetto di una diretta rivale, gli uomini di Marino non possono sbagliare.

Damiano Reverberi