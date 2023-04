Trasferte decisive per SB Cavriago e Torre Se vincono possono stappare lo champagne

Comincia stasera alle 21 l’ultima giornata della poule retrocessione di Serie D, con la sfida in programma a Cento tra SB Cavriago (14) ed i padroni di casa del Benedetto 1964 (12).

Con un successo gli uomini di Croci sono certi del terzo posto e, soprattutto, di evitare il quinto ed il sesto, che sono sinonimo di playout, viceversa occorrerà ricorrere alla classifica avulsa visto che sono parecchie le squadre coinvolte.

Tra queste c’e anche il Nubilaria (12), in campo alle 21,15 sul parquet della Stella Basket Rimini (10): i romagnoli sono disperati perché, in caso di sconfitta, saranno di certo penultimi e retrocessi in Promozione. Nell’altro girone trasferta in Riviera anche per la Berrutiplastics Torre (14), che gioca un autentico spareggio contro il Basket Riccione (14), con cui è appaiato al terzo posto del girone.

Cantergiani e compagni, in caso di vittoria, sono matematicamente salvi, viceversa occorrerà che Castel San Pietro non vinca con Cesena, visto che i termali hanno gli scontri diretti sfavorevoli col quintetto cittadino. In ogni caso sarebbe meglio togliersi ogni pensiero vincendo la gara di Riccione.