Tre big a Canali

Tre atleti tra i primi 250 al mondo nella entry list del torneo Itf "BMW Reggio Motori Camparini Gioielli", che scatterà il 14 maggio al Circolo Tennis Reggio con montepremi di 25.000 dollari. Il giocatore col miglior ranking è il tunisino Aziz Dougaz, 240 del ranking Atp, seguito dal giovane transalpino Harold Mayot, che nel 2020 fece suo il tabellone juniores dell’Australian Open. Il terzo è un altro tennista proveniente da Oltralpe, Terence Atmane (250), mentre è curiosa la storia dell’inglese Jay Clarke, attuale 333 al mondo: nel 2019, infatti, ottenne una wild card a Wimbledon e passò il primo turno, salvo arrendersi ad un certo Roger Federer, uno dei "padroni" dell’erba britannica. Tra gli altri spicca Valentin Vacherot (360), che pur essendo francese di nascita è monegasco di passaporto e per il Principato ha giocato anche in Coppa Davis; venendo agli italiani, non si può non citare Jacopo Berrettini, fratello d’arte, che proprio al CT Reggio vinse il torneo del 2018 (il penultimo, prima di quello 2019 vinto da Pietro Rondoni) e quest’anno ha all’attivo un secondo turno nell’Atp 500 di Acapulco, in Messico, dove poi è stato eliminato dall’australiano Alex de Minaur.