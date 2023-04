Tre club reggiani a rischio: chi si salva?

Il campionato di Serie D è giunto a quattro giornate dal termine e le tre formazioni reggiane sono impegnate nella lotta per non retrocedere: con una terminologia spicciola, il Lentigione è messo bene, la Correggese è a metà del guado, la Bagnolese è messa male. Ecco la classifica delle ultime nove, tenendo presente che le ultime due retrocedono direttamente, mentre dalla terzultima alla sestultima si giocano i play-out solo in caso di distacco a 7 punti: Lentigione e Crema 44, Mezzolara e Prato 42, Sant’Angelo 41, Correggese 40, Scandicci e Bagnolese 33, Salsomaggiore 12, già retrocesso. A queste aggiungiamo il Fanfulla che di punti ne ha 46, ma sul quale potrebbe abbattersi la scure del giudice sportivo, nel caso fosse appurato l’utilizzo per più gare di un giocatore squalificato.

LENTIGIONE. In questo momento è salvo; non rischia neanche tanto, perché ad oggi dalle terzultime alla sestultima ci sono 9 punti, e dunque il verdetto odierno sarebbe Salsomaggiore, Bagnolese e Scandicci in Eccellenza, play-out tra Sant’Angelo e Correggese. Domenica 16 gioca in casa con il Real Forte Querceta, poi va a San Mauro, in casa col Fanfulla e a Ravenna. Nessuna di queste squadre rischia e i play-off, che sia promossa la Giana Erminio o la Pistoiese, non è che entusiasmino le altre formazioni, visto che non basta vincerli per salire. Il Lentigione ha il terzo cannoniere del girone, Alberto Formato a quota 15 alla pari di Marco Guidone del Ravenna. Comanda Fall della Giana con 20, su Recino del Crema con 19.

CORREGGESE. Come detto, ad oggi si giocherebbe l’unico play-out contro il Sant’Angelo e lo farebbe in casa dei lombardi con questo regolamento: gara unica, se i tempi regolamentari si chiudono in parità, si va ai supplementari, in caso di ulteriore parità si salva la squadra che gioca tra le mura amiche. Per la squadra di Soda, però, la salvezza diretta è un obiettivo più che possibile, visto che domenica gioca a Salsomaggiore, poi il terribile derby interno con la Bagnolese, la trasferta di Sant’Angelo e la chiusura in casa con la Pistoiese che potrebbe però aver bisogno di punti per la promozione.

BAGNOLESE. Dolenti note: domenica gioca in casa con l’Aglianese, poi va a Correggio, riceve il Crema e va a Lodi col Fanfulla. Deve scrollarsi di dosso lo Scandicci che ha la miglior differenza reti e poi deve andare a recuperare due punti alla sestultima per potersi giocare la salvezza nei play-out, come peraltro fece con successo nella stagione passata.

Claudio Lavaggi