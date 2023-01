Tre Diavoli convocati in Nazionale ’A’

Le convocazioni per la nazionale azzurra A premiano ancora il lavoro del Valorugby e portano di nuovo il sorriso nello spogliatoio dei Diavoli, scacciando le nubi della sconfitta interna in campionato contro Calvisano di sabato. Giulio Bertaccini (trequarti, 22 anni, nella foto), Filippo Lazzarin (trequarti, 20 anni) e Alessandro Ortombina (seconda linea, 20 anni) sono stati scelti dall’head coach Troncon per la partita con la Romania, in programma il 21 gennaio a Viadana.

L’Italia A è la seconda selezione azzurra, squadra cadetta di quella nazionale maggiore che in questi giorni, con Luca Bigi confermato tra i propri ranghi, inizierà a preparare il Sei Nazioni di febbraio e marzo. Nella partita di Viadana (i biglietti per ora in vendita nella sede del club mantovano) anche la Romania schiererà una squadra A, ma per loro si tratterà in realtà di una formazione quasi assoluta poiché è con questa squadra che i romeni stanno preparando l’Europeo, oltre alla Coppa del Mondo di autunno.

Ulteriore motivo di soddisfazione per il club della Canalina è il fatto che sono solo nove gli atleti di Top10 convocati da Troncon: tre del Valorugby, due del Rovigo, due del Petrarca, uno di Mogliano e uno dei Lyons. Tutti gli altri provengono da Benetton e Zebre, i due superteam italiani che partecipano alle competizioni europee per franchigie. Tra gli altri convocati, Nicolò Teneggi, 20enne mediano di apertura reggiano in forza alle Zebre.

Marco Ballabeni