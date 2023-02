Tre fratelli in campo, coronato il sogno di papà

di Giuseppe Marotta

La domenica è un giorno sacro per molti: è la giornata delle passioni, della famiglia. In casa Fontanesi il calcio mette insieme tutto questo e altro. Domenica nell’undici titolare del Vetto (Terza categoria, vittoria per 2-0 col Cadelbosco) figuravano per la prima volta i fratelli Simone (27 anni, è del 1995), Luca (il 6 gennaio ne ha compiuti 26) e Alessandro (19 anni). Non finisce qui, perché munito di bandierina a bordocampo c’era un dirigente speciale: papà Andrea (50 anni).

Ne abbiamo parlato con Simone Fontanesi, il più esperto dei fratelli.

Davvero una gara speciale...

"Era un sogno di papà, non vedeva l’ora! Non gli importava in che categoria sarebbe successo, ma ci voleva vedere tutti insieme. È successo quest’anno, con lui che fa il dirigente, siamo tutti molto contenti".

Come mai non è accaduto prima quest’anno?

"Il più piccolo, Alessandro, anni fa aveva smesso. Quest’anno ha ripreso, ma ha avuto bisogno di tempo. Ora è rientrato e domenica era il più carico di tutti".

Posizioni in campo?

"Io sono un terzino, Alessandro un mediano e Luca è un centrocampista".

Qualcuno di voi indossa la fascia da capitano?

"A volte io e Luca l’abbiamo portata, ma il capitano è Lodi".

Chi c’era a guardarvi?

"Nessuno in particolare, la mamma era di turno al lavoro in casa di riposo. Diciamo che bastavamo e avanzamo già tutti noi in campo e papà dalla linea laterale (ride, ndr)".

Siete tutti di Vetto?

"Sì, il papà è originario di San Polo, dove ha giocato da ragazzo, ma ormai è un vettese, quindi è stata una domenica ancora più particolare perché abbiamo giocato con questa maglia".

A vostro modo siete quasi finiti tutti sul tabellino.

"I due gol li ha fatti Bonilauri, però in effetti io e Alessandro siamo stati ammoniti. Luca ne è uscito pulito!".

Avete mai fatto il Torneo della Montagna insieme?

"Con Luca sì, con Alessandro vedremo: in base a come andrà, chissà che quest’estate non possa accadere".

Andate insieme agli allenamenti?

"Alessandro viene con me, Luca ci raggiunge dopo per via del lavoro".

Nelle partitelle in allenamento nessuno vuole perdere, immaginiamo…

"Andiamo a convenienza! Se siamo insieme vogliamo vincere, se siamo contro ci stuzzichiamo".

Aveva già giocato con i suoi fratelli in altre squadre?

"Con Luca: nel 2016 a Ramiseto, e qualche mese al Progetto Montagna prima del Covid".

Tra fratelli capita che si tifano squadre diverse. Da voi che clima c’è?

"Una passione in casa mette tutti d’accordo: quella per la Roma. Una volta siamo anche andati al ritiro a Brunico, in Trentino, per vedere i giallorossi".

Il campionato: siete in ripresa. "Stiamo cambiando marcia, siamo in zona playoff e sarebbe bello un buon posizionamento, e poi siamo in semifinale di Coppa. In generale la Vetto calcistica è cresciuta molto negli ultimi anni: è stato rifatto il campo e gli spogliatoi, vedo un futuro roseo".