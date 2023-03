Tre giornate a Riccardo Capiluppi

In casa Bagnolese si sperava che il giudice sportivo avesse la mano un po’ più leggera, ma il provvedimento è in linea con il regolamento. Tre giornate di squalifica a Riccardo Capiluppi per aver colpito con un pugno un avversario. Era il 25’, gioco fermo in attesa di un angolo, quando Fall, dopo un contatto con Capiluppi, crollava in area. Su segnalazione del guardalinee, l’arbitro ha espulso il difensore. Una giornata a Daniele Simoncelli della Correggese, espulso per doppia ammonizione nel corso della gara di Agliana.