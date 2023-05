Tre giornate a Topolini (Veggia) per minacce agli avversari Offesa razziale di un tifoso: la Riese multata di 300 euro

Multa di 300 euro per la Riese in Promozione perché "a fine primo tempo un proprio sostenitore rivolgeva un epiteto di discriminazione razziale nei confronti di un giocatore avversario, sanzione attenuata perché la stessa società si adoperava a richiamare i sostenitori ad un comportamento corretto".

Saltano l’ultimo turno Martini del Vezzano e Macca della Vianese. In Prima multa di 120 euro alla Sammartinese per intemperanze dei tifosi. Stop di un turno per il mister del Daino, Andrea Di Martino. Stangata per Topolini del Veggia: 3 turni per minacce a tesserati avversari e per frasi irriguardose. Stop di una partita per: Viva (Barcaccia), Saturno (Sammartinese), Ceci e Montipò (Sammartinese), Valestri (Celtic Cavriago), Zannoni (Real Casina), Culzoni (Virtus Correggio) e Nicoletti (San Prospero Correggio). In Terza inibito fino al 21 maggio il dirigente del Collagna Giampiero Bertucci per espressioni offensive verso l’arbitro. Squalificato due turni Daniele Sessa del Felina. Una giornata a Raffaele Sendrea (Felina), Bertucci (Collagna), Mercati (Collagna), Bonacini (Invicta Gavasseto), Opoku e Poltronieri (Sporting S.Ilario), Meglioli (Sporting Tre Croci).