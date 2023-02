Tre giornate di squalifica per Daniele Fontana Il Colorno ha interrotto il rapporto con La Rosa

Bella conferma per il difensore del Lentigione, Simone Bonetti, convocato con la rappresentativa di Serie D che disputerà la Viareggio Cup. Oggi alle 14,45 il team affronterà a Formello in amichevole la Lazio under 19. Il giudice sportivo ha squalificato per tre turni il preparatore dei portieri della Bagnolese Daniele Fontana "per aver rivolto espressione ingiuriosa all’indirizzo del direttore di gara, nell’abbandonare il recinto di gioco reiterava la condotta". Uno a Vezzani della Bagnolese, Rizzi (Correggese) e Cortesi del Lentigione.

Juniores. Bagnolese-Città di Pontedera 3-2, Salsomaggiore-Correggese 0-1, Seravezza Pozzi-Lentigione 4-1. Tau Altopascio prima a 51 punti, Bagnolese 7ª a 29 davanti alla Correggese a 27, 12° il Lentigione a 19.

La Rosa stop. Il Colorno ha interrotto il rapporto con Max La Rosa, ex Reggiana. La squadra ora sarà guidata dal suo vice, Massimiliano Puzzillo; attualmente è sesta in Eccellenza, a 43 punti, sicuramente al di sotto delle aspettative iniziali.