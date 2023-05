"Partita incredibile – sono le prime parole di mister Paolo Beretti - al termine di una storia folle, ma anche molto entusiasmante. Tre giorni fa ero in ferie e poi ho ripreso in mano una squadra, qualcosa che mai avrei pensato di fare. Un miracolo? Si, ma maturato durante l’intera stagione: è stata un’annata molto tribolata e così per salvarla ci voleva una vittoria qui a Ravenna. A me il Lentigione è piaciuto molto, inizialmente abbiamo sofferto, poi ci siamo adattati meglio. Abbiamo fatto un gran gol e potevamo farne altri, poi Burigana è stato bravissimo ad evitare il pareggio di Guidone", conclude il mister, tornato appena in tempo per conquistare la salvezza.