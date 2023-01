Tre record in una volta

Massimo in carriera per quel che riguarda la valutazione (30) nel campionato italiano, la percentuale nel tiro da 3 in una singola partita (80%) e nei tiri complessivi dal campo (75%). E in più, per non farsi mancare nulla, anche il season high per punti segnati (24). È questo il resoconto statistico della domenica di Osvaldas Olisevicius, il cecchino lituano che nella vittoria a Trento è finalmente tornato ai livelli a cui ci aveva abituato nella scorsa stagione. ‘Osi’ ha iniziato l’anno ai box per il doppio intervento ai tendini d’Achille avvenuto a giugno e nella prima fase il suo rendimento è stato impalpabile. In un colpo solo ha però ritoccato tre record personali: valutazione, percentuale dal campo e percentuale nel tiro da tre. Un ‘andazzo’ a cui si è unito anche Cinciarini che con 18 assist ha eguagliato il massimo di passaggi vincenti in un match di Serie A.