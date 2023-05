Tre rigori affondano un Vezzano guerriero

GANACETO

3

CASTELLARANO

4

GANACETO: Melli, Boschetti, Pastorelli, Sghedoni, Amadori (30’st Pulga), Accettone, Reggiani (38’st Bonini), Mazzini (45’st Bonissone), Caselli , Dago, Della Casa (14’pt Cavoli). A disp.: Schena, Adusei, Giovanardi, Mazzola, Carelli. Al.: Bonissone

CASTELLARANO: Lanzotti, Andreoli, Paglia (35’st Alessandro Galli), Bertolani, Muratori, Guicciardi, Nadiri (1’st Ivashko), Bovi (13’st Ingrami), Bettelli, Turci (30’st Solla), Belfasti. A disp.: Frau, Stoppelli , Hardy, Buffagni, Riccardo Galli. All.: Cavalli

Arbitro: Bella di Bologna

Reti: Caselli (G) su rig. al 7’pt, Belfasti (C) su rig. al 29’pt, Pastorelli (G) al 4’st, Dago (G) al 17’st, Muratori (C) al 22’st, Ingrami (C) al 26’st, Ivashko (C) al 30’st.

Note: spettatori 120 circa.