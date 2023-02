Tre settimane in palestra senza sei giocatori

di Francesco Pioppi

Il paradosso di essere ultimi in classifica con una squadra infarcita di ‘nazionali’. È questo l’ennesimo grattacapo che nel prossimo mese dovranno risolvere la Pallacanestro Reggiana e il suo timoniere, Dragan Sakota. Sì, perché nelle tre settimane che separeranno il derby con la Virtus Bologna (12 febbraio) e la prima delle sfide salvezza con Verona (5 marzo) l’Unahotels rischia di ritrovarsi in palestra con un organico ridotto ai minimi termini, con un conseguente e inevitabile abbassamento del livello di qualità e di intensità degli allenamenti. Questo sopratutto tra il 13 e il 26 febbraio, quando ci saranno i raduni e poi si disputeranno le varie partite. Sono infatti sei i giocatori che con ogni probabilità dovranno rispondere alle chiamate delle rispettive rappresentative, tutte impegnate nelle gare di qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Parliamo degli azzurri Michele Vitali e Momo Diouf, di Arturs Strautins (Lettonia), di Beka Burjanadze (Georgia), di Mikael Hopkins (Ungheria) e molto probabilmente anche di Osvaldas Olisevicius (Lituania). Non il massimo della vita per una squadra che ha bisogno di lavorare sodo in palestra e che, proprio in quel periodo, conta di poter inserire un nuovo giocatore. Il focus, com’è ormai noto, è tutto indirizzato alla ricerca di un lungo che garantisca pericolosità in post basso e buone doti in attacco, in modo da poter essere una valida alternativa ad Hopkins e Diouf. I tesseramenti a disposizione della Pallacanestro Reggiana sono in tutto tre, ma solo uno di questi potrà essere extracomunitario (è rimasto un ‘visto’) altrimenti. A meno che non sia un extracomunitario già ‘vistato’ per il nostro paese, ma questo ‘riduce’ la scelta a giocatori che sono attualmente in ‘esubero’ in altre squadre di Serie A oppure di Serie A2. Nelle settimane scorse erano stati valutati i profili di Julian Gamble, Emanuel Terry (ora a Trieste) e Nick Perkins che però Brindisi ha poi deciso di trattenere. Un altro nome che piace moltissimo è quello di Christian Mekowulu (ex Treviso e Sassari) che Sakota ha già allenato l’anno scorso nella sua esperienza a Saragozza e dov’è stato confermato anche per questa stagione. Al momento però non ci sono aperture da parte del club spagnolo per una sua eventuale cessione. Vedremo eventualmente se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni, ma a questo punto avere un rinforzo già per il derby con la Virtus sembra complicato.