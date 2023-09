Trecento bimbi in campo, tutti vincitori

Trecento giovani calciatori di età compresa tra i 6 e i 10 anni in campo nel quarto Memorial Spadoni, la kermesse di inizio anno voluta dal Csi provinciale per ricordare il compianto presidente dell’ente di promozione sportiva di via Agosti. Ben 24 le formazioni che si sono affrontate sui campi di via Agosti lo scorso week end, dando vita a tante partite senza vincitori né vinti, con l’unico scopo di divertirsi: "Non poteva esserci un modo migliore per iniziare bene quest’anno sportivo", spiega il direttore tecnico Giovanni Codazzi, che ha premiato i partecipanti insieme al segretario Luca De Rossi e al responsabile della formazione Alessandro Matarrese, "I bambini si sono divertiti e ognuna delle formazioni iscritte ha presentato tanti atleti: ciò significa che sui nostri campi, in due giorni, sono scesi in campo circa 300 bambini. Anche le società sono state contente, così come credo lo siano stati i genitori, a conferma che il Memorial Spadoni è ormai diventato un appuntamento fisso d’inizio stagione che piace davvero a tutti".