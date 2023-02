Tredici reggiani agli italiani Ben sette corrono i 60 a ostacoli

Iniziano domattina ad Ancona i campionati italiani indoor di atletica leggera riservati alle categorie Promesse e Juniores, in pratica under 23 e under 20. Reggio si presenta con 13 atleti, impegnati su 16 gare. Curiosità quasi incredibile, ben 7 reggiani su 13 gareggiano nei 60 ad ostacoli.

La Self Montanari & Gruzza, tra le promesse, schiera le gemelle Sara e Lucia Cantergiani sui 60 ostacoli e ancora Sara sui 400; Margherita Davolio, sempre sui 60 ostacoli, è junior. Difficile che arrivino medaglie. La Corradini Excelsior Rubiera ha due buone carte in mano, le promesse Matteo Giovannini nel salto in lungo e Sara Nestola sui 3000. Il primo è in zona podio, la seconda ha una grinta che non finisce mai di stupire. Il jolly ce lo giochiamo con l’Atletica Guastalla Reggiolo, visto che Giulia Guarriello è la super favorita sui 60 ostacoli promesse, essendo anche fresca di record italiano (8.10) e prestazioni positive. Ha però due avversarie fortissime come Veronica Besana scesa a 8.17 ed Elena Carraro. Con lei, Sofia Negri, sempre sugli ostacoli, ma juniores. L’Atletica Reggio punta molto sugli juniores: Thomas Algeri sui 60 hs., Tommaso Campani nel getto del peso e Davide Sergio Pinelli che gareggia su 60 piani e sui 200. In quest’ultima gara può dire la sua. Greta De Pietri corre invece i 60 piani promesse.

Tra le promesse, la Fratellanza 1874 Modena presenta Alessia Baldini sui 400 e nella staffetta 4x1 giro che ha possibilità di medaglie.

Chiude Sandra Milena Ferrari con ottime chances per ben figurare sui 60 ostacoli e sui 60 piani. Per i tifosi dell’atletica, i campionati saranno trasmessi in diretta streaming sul sito www.atletica.tv domani e domenica dalle 9.

Modena. In questo week end, altro meeting nazionale, presenti ben 71 atleti reggiani.

Corrida San Geminiano. Bene i nostri, con Roberto Boni (Self) settimo e Federico Rondoni decimo. Barbara Bressi (Self) è terza fra le donne, Francesca Cocchi sesta, Francesca Giacobazzi nona, con la nuova maglia della Corradini Rubiera.

Claudio Lavaggi