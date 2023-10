Tremila siepi, Fontanesi demolisce il suo record

Sembra quasi di essere in piena stagione, visti i numerosi risultati dell’atletica leggera che sta proseguendo le gare all’aperto. Iniziamo dai campionati italiani per società under 23, ove era presente la Self Montanari e Gruzza: in questo secondo gruppo denominato argento, le reggiane si sono piazzate al secondo posto con 142 punti alle spalle solo dell’Altera Locorotondo a 150.

Nel primo gruppo oro, che gareggiava a Modena, Alessia Baldini è quinta sui 200 e sesta sui 200 per la sua Fratellanza, mentre Aida Amaghzaz (Cus Parma) è sesta nel martello col personale di m 43,74.

Ma il risultato più eclatante lo coglie Elena Fontanesi che nei 3000 siepi toglie ben 22 secondi al suo primato provinciale: chiude terza in 10’46’’71, sesto tempo stagionale in Italia tra le under 23.

Ma questi di Mariano Comense sono anche i campionati delle gemelle Cantergiani: Lucia vince i 400 in 56’’52 e gli 800 in 2’14’’93, Sara vince i 100 hs. in 14’’34. La Self vince la staffetta 4x100, sempre con le due Cantergiani, più Caterina Martinelli e Giulia Gazzoni in 3’58’’41; seconda Vivian Osagie nel peso con 12,20 e terza nel disco col personale di 41,03, Francesco Maffei è secondo sui 3000 siepi in 9’58’’10.

A Busseto, nel campionato regionale ragazzi Luca Bonini vince i 60 in 7’’76 e il lungo con m 5,35. Christian Casaletti è secondo nell’alto con 1,52, Emma Venturi seconda nel lungo con 4,50, Arianna Pecchini terza nel peso con 10,60, Alice Ghidini terza nel vortex con 43,67. Yassin Bouih è settimo e terzo italiano nel Gir al Sas di Trento in 29’09’. Fabio Ciati e Fiorenza Pierli vincono il Gir di Pòs di Cavriago. Isabella Morlini vince il trail di Pievepelago, Alessandro Rescigno è terzo nella mezza maratona di Mantova in 1h.11’58’’.

Claudio Lavaggi