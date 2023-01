Trento ha la seconda miglior difesa Ma anche il peggior attacco nel tiro da 3

di Francesco Pioppi

La seconda miglior difesa del campionato con appena 74,7 punti subiti, dietro solo a Milano (-74) ma anche il peggior attacco per quel che riguarda le percentuali nel tiro da tre (30%) un’arma fondamentale nella pallacanestro dei giorni nostri. È questa la prima ‘radiografia’ che affiora quando si inizia a prendere in esame Trento, l’avversario che domani sfiderà la Pallacanestro Reggiana, impegnata in una corsa alla salvezza che ogni giorno si fa sempre più complicata.

La squadra di coach Lele Molin è un osso duro da affrontare, ma nella situazione di classifica in cui si è cacciata la Unahotels (ultima con 6 punti e a 4 dalle avversarie dirette) non devono più esistere partite ‘a senso unico’ o ‘imprese’: bisogna piegare le gambe in difesa, lottare e crederci fino all’ultimo secondo.

La Gevi Napoli di Pancotto - scaltra e preparata a raccogliere il ‘regalo’ di Milano nell’ultima di campionato - dev’essere presa come esempio fino a quando la matematica concederà ancora una chance ai biancorossi. La Dolomiti Energia è reduce da due vittorie consecutive in campionato (con Brindisi e a Brescia) e con un bilancio lusinghiero (8 vinte e 6 perse, quarto posto in classifica) ha già staccato il pass per le Final Eight di Coppa Italia con una giornata d’anticipo. Parliamo di un collettivo tostissimo che - non a caso - va a rimbalzo come nessun’altro in tutta la Serie A e ne riesce a strappare 40 a partita (contro i 34,9 della Unahotels che è terz’ultima in questo fondamentale). Il leader tecnico è senza dubbio Diego Flaccadori (15 punti e 3 assist) mentre l’anima è sempre capitan Toto Forray e adesso il rientro di Matteo Spagnolo, corteggiato a lungo dai biancorossi in estate, gli offre ancora più talento e imprevedibilità sul perimetro. Attorno a questi tre italiani ruotano altri due esterni di ottimo livello ed esperienza come Lockett, Crawford (Mvp della Serie A nel 2019) e soprattutto due lunghi complementari come Grazulis (9 punti e 5,6 rimbalzi) e Atkins (13,8 punti e 8 rimbalzi) uno dei centri più solidi del campionato. Fino a questo momento solo due squadre sono state capaci di violare il parquet di Trento: Virtus Bologna alla 7ª giornata e Brindisi alla 13ª. In entrambi i casi, la compagine di Molin si è impantanata soprattutto in attacco (64 punti segnati contro le Vu nere e 68 coi pugliesi) mostrando il proprio tallone d’Achille, cioè il tiro dalla lunga distanza. Forray e compagni hanno infatti messo assieme un 730 (23%) contro Pajola e soci e addirittura un 320 (15%) contro la Vitucci band. Il successo biancorosso potrebbe quindi passare dalla protezione dell’area e da una prestazione efficace a rimbalzo, a costo magari di lasciare qualche tiro aperto agli avversari. Poi la differenza la farà l’intensità.