Tricolore resta in C, L’Ama retrocede. Pieve mercoledì deve fare un punto per salvarsi

Nei campionati di volley si sarebbe dovuto decidere quasi tutto in questo week end e invece, causa il maltempo che ha fatto rinviare alcune gare, non tutti i verdetti sono arrivati.

In Serie C maschile, si salva la Tricolore Pieve, pur perdendo in casa di Modena Est 3 a 2 (2523 1725 2520 2225 1510). Non così l’Ama San Martino che, perdendo a Parma col Circolo Inzani 3 a 0 (23, 23, 22) retrocede come peggior terza.

In C femminile retrocede la Reggio Revisioni Rubierese che perde 3 a 1 ((2513 2520 2225 2512) in casa del Progresso Castelmaggiore, mentre la Jovi, già salva, gioca venerdì alle 21,30 a Sant’Ilario con Rimini.

In D maschile, per potersi salvare Pieve Volley è chiamata a fare almeno un punto mercoledì alla Rinaldini con Crevavolley.

In D femminile, si fermano i sogni promozione di Vaneton Fortlan Dibi, sconfitta a Nonantola 3 a 0 (19, 14, 15) e della Saturno Guastalla, ko a Marano sul Panaro 3 a 0 (14, 25, 17). In chiave salvezza, bene la RPF che perde a San Martino 3 a 2 (2225 2523 2125 2521 156), ma si salva in virtù del 3 a 0 dell’andata. La Pc Marmi San Martino può ancora salvarsi se vince il prossimo e ultimo turno.

Nei play-off di Prima Divisione, l’Arena Montecchio, dopo aver perso in casa 3 a 2 dal Busseto, va a vincere nel parmense 3 a 1 (2522 2517 2025 2725) ed approda a uno spareggio per salire in D: il sogno continua.