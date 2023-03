Tricolore, sei davvero la più forte? Il Potenza Picena può dare la risposta

Trasferta nelle Marche per l’Hockey Prato Città del Tricolore (3), che alle 15 nella seconda giornata dell’A1 maschile di hockey prato fa visita al Potenza Picena (0). Archiviato il "settebello" rifilato all’esordio a Bologna, la squadra di Chaves vuole confermare i favori del pronostico, che la vedono tra le squadre più attrezzate per il salto in Elite, la massima divisione nazionale. Per tirare le somme è ancora un po’ presto, perché occorre dimostrare continuità di rendimento: la sfida coi padroni di casa, che nella prima giornata hanno espugnato il campo del Cus Padova, sarà già un reale termometro del valore di Prandi e compagni. Domani, invece, altra sfida esterna per la formazione di A1 femminile del Tricolore (0): dopo aver perso di misura con le siciliane del Valverde, la matricola allenata dal tecnico Grazioli è di scena allo stadio Tre Fontane di Roma contro la Lazio Hockey (0), che è ferma al palo dopo il kappao rimediato nel derby contro l’HC Capitolina.