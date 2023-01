Tricolore, sfida con Padova e Cernusco

Prima uscita del nuovo anno per l’Hockey Città del Tricolore, che nella terza giornata della Serie B maschile di hockey indoor (versione invernale dell’hockey prato) ospita domenica all’Arena Sport di via Cisalpina le rivali del girone. Seconda in classifica con 9 punti in 4 partite, con unico stop rimediato contro la capolista Villafranca che ha una lunghezza di vantaggio, la squadra di Chaves mira a difendere la propria posizione, visto che confermandosi al posto d’onore prenderebbe parte alle finali nazionali in programma l’11 e 12 febbraio. Il Tricolore darà il via alla giornata col match delle 10 contro il Cus Padova, mentre a seguire si giocheranno Grantorto-Villafranca (11,15), Cernusco Field Hockey-HC Trieste (12,30), Cus Padova-Fincantieri (13,45), Villafranca-HC Trieste (15,00) e Fincantieri-Grantorto (16,15).

A chiudere i giochi saranno ancora Capellini e compagni che alle 17 se la vedranno col già citato Cernusco.

Il prossimo turno si giocherà la domenica seguente a Trieste.