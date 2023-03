Trionfano Iuri e Manolito Pedocchi

Successo di Iuri e Manolito Pedocchi a Campegine. Il Memorial Iames Strozzi, gara regionale a coppie di categoria A-B-C andata in scena alla bocciofila Arci Tricolore sotto la direzione del reggiano Massimo Marra, ha visto il successo del duo della Sammartinese, che dopo aver regolato nei quarti i compagni di squadra Mauro Santini e Giuliana Tellini, si sono imposti in semifinale su Luca Cavazzuti e Roberto Vandelli (Rubierese), prima di far proprio il trofeo grazie al successo su Gianni Bonilauri e Fortunato Ciotola (Traversetolese). Fuori ai quarti anche altri equipaggi reggiani: oltre a Santini-Tellini, hanno chiuso tra i primi 8 della graduatoria Fausto Catellani-Renzo Santini (Sammartinese), Ilvano Galantini-Vanillo Sghedoni (Campagnolese) e Antonio Castagnoli-Sesto Severi (Rubierese).

I due Pedocchi, poi, si sono classificati terzi nella 19ª edizione del Trofeo "Città di Scandiano", gara regionale a coppie di categoria A-B-C diretta da Sandro Serafini, perdendo in semifinale con i vincitori Nicola Franceschi e Claudio Crotti (Baldini STM Bologna); secondi Giuseppe Gugliemi e Giulio Agostini (Felinese), che dall’altra parte del tabellone avevano regolato Emore Rossi e Libero Beneventi (CS Tricolore).