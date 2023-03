Trionfo tricolore per Sara Nestola Argento per Lucia Cantergiani

L’atletica leggera reggiana esce in modo convincente dal weekend appena concluso. Sara Nestola della Corradini Rubiera allenata da Stefano Baldini, vince a Gubbio il campionato italiano under 23 di cross, mettendosi alle spalle 40 concorrenti. Sul percorso tecnico di 8 chilometri, Sara ha regolato Agnese Cassano e Vivien Bonzi, giunte entrambe a 28 secondi dalla forte atleta reggiana. Tra le seniores, 26° posto per Francesca Cocchi. Bella soddisfazione anche per due cadetti della Corradini, Matias Costi e Mirko Masetti, che danno un apporto decisivo al terzo posto per regioni dell’Emilia Romagna. A livello di squadra si laureano campionesse d’Italia anche tre master reggiane, Rosa Alfieri con il Circolo Minerva Parma tra le SF55, Paola Tirabassi e Maria Pia Verzellesi con le SF65 dell’Atletica 85 Faenza. Nella combinata femminile la Corradini Rubiera è la seconda società in Italia. INDOOR. Un altro strepitoso risultato arriva dai campionati italiani promesse di prove multiple disputate a Padova, che vedono Lucia Cantergiani della Self Montanari e Gruzza piazzarsi al secondo posto nelle gara di pentathlon con 3657 punti, nuovo record provinciale. Lucia corre molto bene i 60 hs. in 9’’04, salta in alto m 1,53, poi m 9,29 nel peso, m 5,61 nel salto in lungo per chiudere con un eccellente 2’15’’71 sugli 800, suo cavallo di battaglia. Francesco Stradi dell’Atletica Reggio è quarto tra gli allievi con 3399 punti, Margherita Davolio è quinta tra le juniores con 3226 punti.

MASTER. Da Ancona arrivano tanti titoli nazionali da atleti reggiani che vestono anche altre maglie. Gabriele Digiovanni vince il disco SM50 con 43,92, Stefania Dallasta i 1.500. Lamberto Boranga vince lungo e triplo, Tarcisio Venturi è primo nel peso, Andrea Benatti i 200 SM50. Ma la vera star è Bokar Badji che vince il titolo sui 60 piani, sui 200 e con la staffetta 4x200 della Fratellanza Modena nella categoria SM35.

