Tris d’assi, la Regia concede il bis

FERALPISALÒ

0

REGGIANA

3

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli (37’st Bergonzi), Bacchetti; Felici, Kourfalidis (13’st Zennaro), Fiordilino (25’st Carraro), Balestrero, Parigini (25’st Martella); Compagnon (13’st Butic), La Mantia. A disp.: Minelli, Volpe, Sau, Hergheligiu, Verzeletti, Gjyla, Pietrelli. All.: Zaffaroni

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Szyminski (1’st Libutti), Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo (29’st Fiamozzi); Portanova, Cigarini (25’st Nardi), Bianco; Antiste (25’st Crnigoj), Girma (43’st Melegoni); Gondo. A disp.: Sposito, Satalino, Varela, Lanini, Shaibu, Da Riva, Kabashi. All.: Nesta

Arbitro: Rapuano di Rimini (Rossi e Barone; IV ufficiale Gandino; Var Mazzoleni on-side, Avar Paganessi on-side)

Reti: Antiste all’8’pt, Cigarini su rig. al 43’pt, Pieragnolo al 10’st. Note: spettatori 1950 (di cui 998 da Reggio), per un incasso di 16.647,12 euro. Ammoniti Ceppitelli, Gondo e Felici. Angoli: 6-3. Recuperi: 1’ e 3’. Gara giocata al "Garilli di Piacenza".

Un tris di "prime volte" e la Reggiana sfata il tabù FeralpiSalò: non vinceva in casa dei gardesani dal 18 ottobre del 2015 (sempre per 3-0, unico successo granata in campionato esterno coi lombardi prima di ieri).

A Piacenza ecco la seconda vittoria di fila (e senza prendere gol) dopo quella in casa col Venezia, ed è la seconda in trasferta dopo quella di Cesena con lo Spezia.

Una Reggiana concreta, in perfetto formato trasferta (ripartenze letali), che poteva fare addirittura meglio in alcune situazioni, dove la Feralpi poteva segnare. Tre prime volte, dicevamo: sì, perché Antiste (attesissimo il suo "battesimo"), Cigarini e Pieragnolo non avevano mai segnato nell’attuale campionato, e più in generale non avevano mai segnato in carriera in Serie B.

I gol: all’8’ Portanova (imprendibile per tutta la partita) imbuca per Antiste, che dopo una piroetta scarica in rete con la punta mancina da attaccante vero. Poco prima della pausa il solito Portanova si prende un rigore in maniera caparbia a dir poco: vince tre-quattro contrasti e prende un calcio da Pilati.

Penalty assegnato dopo la revisione al Var: tra l’altro addetti al Var "on-side", ovvero presenti di persona in una cabina allo stadio, prima volta in stagione per la Reggiana (di solito la stanza del Var è quella centrale di Milano).

"Ciga" replica il rigore di Coppa col Monza e fa 2-0. In mezzo (21’) una parata del solito Bardi su Ceppitelli: è questa la "macchia" del pomeriggio di festa, ovvero essere stati un po’ leggeri in alcune situazioni in area di rigore, dove la palla è rimasta lì un po’ troppo. Davanti agli occhi del presentissimo patron Romano Amadei (e di tutta la dirigenza, e di un migliaio di tifosi), la ‘Regia’ nella ripresa trema dopo 7’ su una grande traversa di Compagnon dal limite: Bardi esulta come fosse un gol.

C’è, infatti, un suo decisivo (seppur minimo) tocco con la punta delle dita.

Dopo la paura, il tris definitivo: 3’ dopo splendida azione sull’asse Gondo-Portanova-Antiste. Pizzignacco para, ma Pieragnolo ribadisce in rete. Nel finale poker solo sfiorato da Gondo e Girma (parati), e Butic manca il 3-1. Mercoledì la Coppa Italia a Genova col Genoa: intanto si può decisamente sorridere.