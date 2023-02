Tris di delusioni per le reggiane La Nubilaria si inchina alla capolista

Secondo stop in altrettante gare della Poule Promozione di Serie D per la Scuole Basket Cavriago (0), sconfitta in terra bolognese dai Tigers Villanova (6) nonostante i 22 punti di Cantagalli. Pollice verso anche per le altre reggiane eccezion fatta per la Berrutiplastics Torre (4), che nell’anticipo si era imposta 77-63 in casa sull’Antal Pallavicini (2), cadono sia Nubilaria (4) che gli altri cavriaghesi dell’SB (2). La formazione della Bassa si arrende in casa alla capolista Voltone (8), nonostante 45 punti totali della coppia Mariani Cerati-Accosi, mentre al quintetto di Croci non bastano i 15 a testa di Codeluppi e Della Mora per aver ragione di Argenta (8), guidata dall’ex cestista della Pallacanestro Reggiana Cortesi.

TIGERS VILLANOVA-SCUOLE BASKET 85-71 (19-22, 35-40, 68-57) TIGERS VILLANOVA: Guiducci F. 2, Buo 7, Zannoni 31, Polverelli 20, Guiducci T., Mazzotti 7, Bomba 5, Thiam, Bollini 13. All. Amadori. SCUOLE BASKET CAVRIAGO: Giaroli, Fassinou, Cantagalli 22, Lari 2, Minardi F. 13, Berlinguer 2, Lari 2, Sandrolini, Branchini 15, Nasi 5, Benvenuti 12, Rubertelli. All. Bellezza. Arbitri: Frisari di Ravenna e Rusticali di Forlì.

NUBILARIA-VOLTONE 68-82 (24-24, 36-38, 57-63) NUBILARIA: Luppi, Grisendi, Margini 12, Accorsi 20, Mariani Cerati 25, Bertani 5, Bartoli ne, Subazzoli ne, Pizzetti 6, Gandellini ne, Bartoli A. All. Freddi. BASKET VOLTONE: Bernardini 10, Giacometti, Brunetti 11, Ferraro 14, Messina ne, Porrovecchio ne, Giacometti J. 6, Migliori, Nanni 10, Magi 2, Venturelli 13, Zanantoni 16. All. Menichetti. Arbitri: Resca di Ferrara e Schiavi di Modena.

SB CAVRIAGO-ARGENTA 69-79 (22-21, 33-41, 53-59) SB CAVRIAGO: Fall 2, Sow 3, Della Mora 15, Generali 4, Borghi, Codeluppi 15, La Rocca 10, Caldarola ne, Gabbi 11, Castagnetti 6, Marani 3. All. Croci. ARGENTA: Cortesi 27, Alberti 5, Federici 4, Pelliccia 2, Nanias 9, Boggian 14, Magnani 9, Farina 9, Tumiati, Ndiaye. All. Ortasi. Arbitri: Gualtieri di Reggio E. e Di Nocera di Parma