Tris di innesti per Castelnovo

Tris di innesti per l’E80 Group Castelnovo Monti che ha prelevato Elias Longagnani, ala classe 2002, dalla Bmr. Il giocatore era stato già all’ombra della Pietra nella stagione 202021, che tuttavia non si disputò per la pandemia. Nello spot di guardia, invece, arriva Giacomo Tosti, classe 1994, lo scorso anno a Foligno dove ha disputato buona parte della carriera (12 punti di media nella C Gold umbra) e con esperienze in B a Palermo e in C Gold a Matelica. Il tris è servito con il classe 2004 Filippo Giberti, proveniente dalla Unahotels. Restando in Serie C unica, Montecchio riporta a casa Eugenio Guidi, ultimi due anni al Parma Project.