Tris di medaglie tricolori

Tris di medaglie per i ragazzi della Reggiana Nuoto ai "Campionati italiani di Categoria", di a Riccione. Un risultato storico che non si verificava dal 2007. Apre le danze Ilaria De Francesco che conquista l’argento nei 100 stile libero Ragazze femmine chiudendo con il primato personale di 57’’63. Segue poi Simone Ficarelli nei 100 rana Junior maschi, il quale, dopo una partenza incerta, conquista la terza piazza con uno strepitoso secondo 50, fermando il cronometro a 1’02’’72. Nella giornata conclusiva la zampata finale è di Filippo Caffarri nei 200 farfalla Junior, che chiude terzo in 1’59’’98. Ottimi piazzamenti anche per la staffetta 4x200 sl, sesta in 7’31’’27 (Zanni, Stocchetti, Piscopo, Caffarri), e della staffetta 4x100sl, ottava in 3’32’’01 (Stocchetti, Neri, Cecchi, Manfredi). I ragazzi reggiani scesi in acqua: Ilaria De Francesco (50sl, 100sl, 200sl), Filippo Caffarri (200mx, 400mx, 200df, 4x200sl), Simone Ficarelli (100ra, 200ra), Riccardo Stocchetti (50sl, 100sl, 200sl, 100df, 4x100sl, 4x200sl), Sebastian Manfredi (100do, 200do, 4x100sl), Nicolò Zanni (200sl, 400sl, 4x200sl), Alessandro Neri (100ra, 200ra, 4x100sl), Luigi Piscopo (4x200sl), Tiziano Cecchi (4x100sl).

g.s.