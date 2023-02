Troppe sei sconfitte di fila: esonerato Cantagalli

di Stefano Chiossi

Sei sconfitte consecutive sono state fatali per Luca Cantagalli, 58enne coach della Conad Volley Tricolore, che è stato esonerato ieri.

Si tratta peraltro della seconda volta visto il ritorno a Reggio di questa estate, dove era già stato come allenatore tra il 2012 e il 2016.

"Esiste una legge non scritta per cui alla fine paga sempre il coach - la disamina del direttore generale Loris Migliari -. Al di là dell’immutata stima che ho per Luca, credo che l’intero ambiente, pubblico compreso, si aspettasse qualcosa, una scossa. Altrimenti come società risulteremmo degli assenti. E noi fino a prova contraria siamo disposti a lottare per la salvezza fino all’ultima goccia di sangue. Poi sarà il campo a dire come andrà".

La Conad occupa il penultimo posto in Serie A2 maschile al pari di Lagonegro (22 punti), con Motta ultima distante 6 lunghezze. Al momento, stante le due retrocessioni, la compagine reggiana andrebbe ai playout.

Ma se Lagonegro scappasse a più di tre punti di distanza, l’A3 diventerebbe realtà senza nemmeno passare dallo spareggio. Una vera e propria discesa agli inferi per chi aveva sfiorato la Superlega lo scorso giugno: "Sicuramente abbiamo risentito di quella penalizzazione dovuta agli insormontabili ostacoli legati dell’impiantistica reggiana" prosegue Migliari, riferendosi alla nota inagibilità del PalaBigi per il massimo campionato di pallavolo.

"A ogni modo riteniamo che questo organico sia da livelli medio alti; d’altronde nel girone d’andata abbiamo fatto 17 punti. Per cui andremo avanti con questi giocatori".

Prima di chiosare sul nuovo coach: "L’ipotesi più accreditata è la promozione del viceallenatore Fabio Fanuli, in cui abbiamo la massima fiducia. Al massimo entro 48 ore - chiude Loris Migliari - confidiamo di prendere la decisione definitiva".