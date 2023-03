"Troppi regali, sconfitta meritata"

Oscar Brevi ovviamente insoddisfatto. "In un primo momento è stata una gara approcciata bene, in cui riuscivamo a ribattere colpo su colpo. Ma le squadre forti, nel momento in cui perdi la concentrazione, ti puniscono. Abbiamo perso meritatamente. Cosa prendersi di buono? Niente, perché noi dobbiamo soltanto fare punti. La Reggiana ha vinto meritatamente, ma la abbiamo aiutata e lei non ha bisogno di questi aiuti. Era una partita in equilibrio, poi però abbiamo perso concentrazione e regalato il risultato alla Reggiana". Amareggiato il centrocampista Valdifiori: "Sapevamo che contro la capolista era una gara difficile, e nei primi minuti abbiamo messo in campo le nostre armi come ci aveva chiesto Brevi. La Reggiana ha trovato i propri episodi sui calci piazzati, dato che è una squadra che lavora bene su queste cose".