Troppo Breganze per Scandiano

Giornata infausta per l’hockey su pista reggiano che su cinque gare ne vince solo una e di misura.

Roller Scandiano. In Serie A2, troppo Breganze per i ragazzi di Alessandro Cupisti che perdono in casa dai veneti 4 a 1, al termine di una gara dove gli ospiti hanno usufruito di alcuni errori dei rossoblù. Nonostante la sconfitta, il Roller resta al comando della classifica con 9 punti, raggiunto però dal Thiene. Contro il Breganze, Roller schierato con Dimone, Busani, Rocha, Deinite, Ehimi; Barbieri, Uva, Stefani, Vaccari, Vecchi. Unica rete quella di Busani per il temporaneo 1 a 2.

Bdl Minimotor Correggio. Più o meno la stessa sorte per la truppa di Pablo Jara che perde in casa dal Thiene per 4 a 2, dopo aver comunque tenuto la gara in equilibrio sul 2 a 2 sino a 6 minuti dalla fine con la doppietta di Edoardo Righi (nella foto il primo a sinistra). "Sul 2 a 2 avremmo dovuto dar loro il colpo di grazia – dice Jara – e invece il finale è stato tutto dei vicentini che formano peraltro un’ottima squadra". Bdl con Salines, Tudela, Righi, Caroli, Casari; Maniero, Scarpa, Cunegatti, Pedroni, Pavan.

Serie B. Tre partite in archivio, con la sola vittoria della Minimotor Correggio che a metà ripresa perdeva ancora 6 a 1 a Cremona. Poi la squadra diretta da Jorge Bastias ha cambiato marcia sino al 6 a 4; subito il settimo gol, è ripartita con ulteriore slancio e con 4 gol in 5 minuti (tre di Manuele Pedroni e uno di Mangano) ha ribaltato il punteggio sull’8 a 7. Correggio con Prandi, Mangano (1), Scarpa, Ferrari (1), Manuele Pedroni (5) Pozzi, Orfei, Holban (1), Gabbi e Federico Pedroni.

Italplastics Correggio-Pesaro 3-7. Correggio di Pablo Jara con Tolomelli, Signorelli, Allegretti, Castiglioni (3), Giannotti; Ferretti, Angelotti, Ferraro, Villa, Teli. Mirandola-Rotellistica Scandianese Sasco 8-4. Scandianese di mister Massimo Barbieri con Brunelli, Consiglio (2), Gimeno, Gioele Ganassi (2), Castaldi; Berti, Gabriele Ganassi, Montoni, Pozzi, Pisati.

c.l.