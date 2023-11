"TT Reggio Grissin Bon e Ferval vincono in Serie A2 e B1"

Primo stop stagionale per il TT Reggio Grissin Bon (8) nel campionato di Serie A2 a squadre. Il kappao per 4-2 sul campo dell’AON Milano (8) costa l’aggancio al vertice da parte dei lombardi al vertice della classifica: le cose si mettono bene per gli ospiti quando Spelbus apre le danze grazie al 3-2 ad Izzo, ma purtroppo Seretti cede 3-0 a Solanke e 3-1 allo stesso Izzo, mentre Gualdi si arrende 3-0 a Mongiusti; ancora Spelbus regala qualche speranza grazie al successo in 3 set proprio contro Mongiusti, prima del poker dei padroni di casa firmato Solanke, che non lascia nemmeno un parziale a Gualdi. In Serie B1, invece, il derby è appannaggio del TT Reggio Ferval (6), che sbanca 5-3 il campo del fanalino Audax Sun Ballast Poviglio (0), ancora fermo al palo: una sfida molto combattuta è aperta dal 3-2 di Liu sul povigliese Pessina, mentre l’1-1 è opera di Conciauro, che supera al quinto Corniani; botta e risposta tra Sanzio (3-1 all’ex Ziliani) e Conciauro (3-1 a Liu), poi sono lo stesso Sanzio (3-1 a Pessina) e Ziliani (3-1 a Corniani) a fissare il punteggio sul 3-3. Gli ospiti la vincono allo sprint, trascinati dai 3-1 di Sanzio e Liu su Conciauro e Ziliani.