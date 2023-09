Tucano Race to Scotland, a Santo Stefano trionfa Tagliafierro

Il circuito Tucano Race to Scotland domenica ha fatto tappa al Golf Santo Stefano. Maurizio Tagliafierro vince con 72 colpi. In prima categoria Fabrizio Orsi (42) precede Fausto Landini (36), in seconda Simone Argenziano (39) di misura su Brenno Patacini (38) mentre in terza Tienno Schiatti (44) irraggiungibile per Franco Schillirò (38). Premi speciali a Claudio Aleotti e Stefania Grazioli, migliori senior e lady, entrambi a 35 punti. Al Matilde Golf oltre 210 giocatori nel weekend. Sabato Piergiovanni Crotti fa suo il The Challenge by Blu Vacanze con 77 colpi (bis con stesso punteggio a l’Apart Revolution Tour). A Glauco Bedogni (39) l’avvincente testa a testa con Davide Avanzini, a pari punti, in prima categoria così come Fabrizio Orsi (40) in seconda con Nicola Fucilli. In terza successo per Filippo Rosi (47) che stacca Paolo Zerbini (41). Glauco Bedogni (39) e Sara Aguzzoli (40) vincono le due categorie nette.

Andrea Ronchi