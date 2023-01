Turk alla Sampdoria, Cremonesi verso l’addio

di Francesco Pioppi

L’avventura di Martin Turk con la maglia granata è già arrivata al capolinea. Il giovane portiere classe 2003 di proprietà del Parma passerà proprio in queste ore in prestito alla Sampdoria guidata da Dejan Stankovic. Arrivato a Reggio per essere il titolare al posto di Giacomo Venturi, dopo aver conquistato il direttore sportivo Roberto Goretti nello scorso campionato di Serie B (10 presenze con la maglia dei gialloblù), l’estremo difensore nativo di Capodistria non ha però mai dato sicurezza al reparto guidato da capitan Paolo Rozzio. Dopo essere incappato in un paio di giri a vuoto nella fase iniziale della stagione, mister Aimo Diana ha poi deciso di rifugiarsi nelle prestazioni del buon ‘vecchio’ Jack Venturi, togliendo quindi la possibilità allo sloveno di continuare il suo percorso di crescita. La Reggiana ha comunque già le spalle ben coperte con Matteo Voltolini, ‘secondo’ affidabile che si è sempre fatto trovare pronto nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa e - solo tra un paio di settimane - inserirà un terzo portiere che però - onestamente - sposterà il giusto. Le attenzioni più immediate sono invece rivolte alla fascia sinistra, dove si cerca un sostituto di Manuel Nicoletti che potrebbe presto fare le valige. Lo staff sta valutando anche l’impiego di Guglielmotti a piede invertito (negli allenamenti la soluzione sembra funzionare) ma al di là di come deciderà di utilizzarlo Diana, il discorso non cambia: si cerca un uomo di fascia per ampliare le scelte che - attualmente - sono ridotte a Guiebre, Libutti e appunto Guglielmotti. A sorpresa potrebbe poi esserci una piccola rivoluzione anche in retroguardia, perché se quello di Andrea Hristov è un addio sostanzialmente annunciato, quello di Michele Cremonesi potrebbe invece rappresentare una novità. L’esperto centrale è uno dei senatori di Aimo Diana così come lo è sempre stato Daniele Sciaudone, ma entrambi - a 34 anni suonati e con il contratto in scadenza - potrebbero accettare offerte pluriennali da altre società. Ad ogni ‘uscita’ corrisponderà quasi certamente un’entrata e l’impressione è che il mercato della Reggiana sarà ben più movimentato di quanto ci si potesse immaginare alla vigilia. Vedremo come andrà a finire, ma da qui al 31 gennaio potrebbe anche esserci qualche ‘colpo di scena’. In chiave positiva, ovviamente.