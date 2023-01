Turno morbido per i Diavoli A Torino per tornare quarti

di Marco Ballabeni

Un turno relativamente morbido, per provare a tornare subito tra le prime quattro della classifica. Nella dodicesima giornata di Peroni Top10 il Valorugby, scivolato al quinto posto dopo due sconfitte di fila, gioca a Torino sul campo della neopromossa formazione piemontese, ultima in graduatoria.

Calcio d’inizio alle 14 al campo ’Albonico’, diretta video su Eleven, in contemporanea con la partita della Reggiana calcio che inizia mezz’ora dopo.

Il Valorugby può approfittare di questo impegno relativamente semplice per reinserirsi pienamente nella zona play-off: le quattro squadre che precedono il team di Manghi si affronteranno domani in due scontri diretti (Colorno-Petrarca, Rovigo-Fiamme) e i granata potrebbero così riguadagnare una o due posizioni.

"Dobbiamo vincere, possibilmente mirando ai 5 punti - ha dichiarato Antonio Zanichelli, che in panchina farà le veci dello squalificato Manghi - Non lo dico per sottovalutazione degli avversari, che anzi abbiamo visto crescere e migliorare di turno in turno, ma perché semplicemente non possiamo più permetterci passi falsi".

Nella squadra granata rientrano i tre giovani azzurri dopo la brillante prestazione con l’Italia A; nella partita largamente vinta sulla Romania A (64-3), Bertaccini e Lazzarin sono stati tra i pochi azzurri a giocare tutti gli 80 minuti, Ortombina è rimasto in campo fino al 50’.

Riappare in formazione Newton dopo una sosta in infermeria, con Violi numero 9; in terza linea Amenta si prende un sabato di semi-riposo partendo come riserva, con il numero 22 fa il debutto stagionale Pagnani.

L’Ad Maiora Torino è un club universitario e gli studenti dell’ateneo locale costituiscono tuttora il grosso della rosa, tanto che al momento di pubblicare la formazione la società non segnala per ogni giocatore i “caps” ma i risultati nello studio: laureato, studente, ’semplice’ giocatore. Il numero otto romeno Ursache (laureato), l’estremo Reeves (studente) e il centro Groza (anche lui romeno, studente) sono tra gli elementi migliori del club sabaudo.

All’andata il Valorugby vinse 43-17 con tre mete di Colombo, oggi assente, due di Luus, una di Mattioli e una di Garziera; da allora però i torinesi hanno conquistato otto punti in classifica dimostrando di essere all’altezza del Top10.

Peroni Top10, dodicesima giornata: oggi ore 14 Lyons-Calvisano, Torino-Valorugby, Mogliano-Viadana; domani ore 14 Colorno-Petrarca, ore 16 Rovigo-Fiamme Oro (diretta Rai Sport).

Classifica: Petrarca Padova 42 punti, Hbs Colorno 38, Fiamme Oro Roma 37, Rovigo 37; Valorugby 34, Calvisano 30, Viadana 25, Lyons Piacenza 17, Mogliano 10; Ad Maiora Torino 8.

Junior. In campo tutte le giovanili Valorugby: oggi pomeriggio gli U13 a Formigine, domattina il minirugby sempre a Formigine, gli U15 a Viadana, gli U17 a Iano (ore 11) contro Noceto e gli U19 a Roma con le Fiamme Oro.

Serie C. Doppia trasferta bolognese per le squadre reggiane: oggi i Lupi giocano a Dozza contro il club dei reclusi del penitenziario felsineo; domani Bologna-Guastalla. Entrambe le partite iniziano alle 14.30.