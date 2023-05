Tutti a caccia dello scettro della Reggio Calcio

Martedì ha preso il via la 27ª edizione del trofeo don Lucio Dall’Aglio, organizzato agli albori dal San Pellegrino Everton (fusi tra loro nel ’99), per poi proseguire col Santos 1948, dopo una nuova fusione col Sant’Agostino nel 2012). Il gruppo sportivo oggi guidato da Giovanni Anceschi ha dato il via alla manifestazione con la gare d’esordio, sul campo della parrocchia di San Pio X tra Arcetana e Bibbiano San Polo del girone A dove competono Terre Matildiche e Morello; nel girone B, Progetto Intesa, Virtus Mandrio, Reggio Calcio (che l’anno scorso ha alzato la coppa, foto) e Celtic Cavriago; nel girone C Progetto Montagna, Santos, FalkGalileo e Via Emilia. Il 9 giugno la finale.