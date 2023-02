Tutti a sciare gratis grazie all’iniziativa “Heron Skidays”

Grazie al progetto ‘S4SI- Sport for Social Impact, co-finanziato dal Dipartimento per lo Sport, anche quest’anno è stata riproposta l’iniziativa ‘Heron Skidays’ che ha così offerto la possibilità, a bimbi e ragazzi di età tra i 6 e i 14 anni, di avvicinarsi alla disciplina sportiva invernale più amata. La polisportiva Heron si è impegnata ad organizzare due giornate gratuite sugli sci, regalando a tutti gli iscritti skipass giornaliero e due ore di lezione con un maestro professionista. Il ritrovo è stato presso gli impianti sciistici del monte Cimone, alle Polle, nell’Appennino Modenese. L’iniziativa, rivolta ai tesserati o a coloro che avessero già usufruito di almeno un servizio Heron nel corso del 2022, aveva lo scopo primario di essere inclusivo. I posti disponibili si sono esauriti in poco tempo, confermando un successo già riscosso l’anno scorso.