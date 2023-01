Tutti di corsa per beneficenza a Gattatico

Manifestazione un po’ atipica, anche perché gli organizzatori della Podistica Taneto non hanno voluto fissare un costo di iscrizione. E’ la Camminata della Maialata, non competitiva sulle distanze di km 6 e 10, con iscrizione ad offerta libera, con il ricavato in beneficenza. Il ritrovo è domani alle 8,30 alla Corte Ortalli in via Emilia Ovest, Ponte Enza-Gattatico; partenza alle 9,30, ristori a metà gara e all’arrivo. Per l’atletica leggera continuano le gare indoor con Parma e Modena che ospitano i campionati regionali per le categorie allievi, juniores e promesse. Le gare di Parma non saranno accessibili al pubblico, in quanto per il gran numero di iscrizioni sono ammessi solo atleti e accompagnatori tesserati.

Giulia Guarriello vola in Spagna per un meeting a Sabadell sui 60 ad ostacoli; Zaynab Dosso, appena tornata dal ritiro di Tenerife, debutta domani ad Ancona sui 60 piani. A Padova, Yassin Bouih corre l’atipica distanza del miglio. A Rubiera oggi campionato provinciale di corsa campestre da cadetti sino a master.