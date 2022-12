"Tutti e tre i portieri potrebbero essere titolari"

di Francesco Pioppi

Se è vero che dietro a un grande uomo c’è sempre una grande donna, è altrettanto vero che dietro a un grande portiere c’è sempre un grande preparatore dei portieri. Non fa eccezione nemmeno nel caso della Reggiana e di Giacomo Venturi che è imbattuto da 712 minuti anche grazie alle preziose ‘cure’ di Marco Bizzarri che, dalla scorsa estate, è diventato il trainer degli estremi difensori granata. Bizzarri, siamo arrivati al punto che Venturi - dopo essere partito dietro a Turk- adesso ‘attenta’ addirittura al record di Facciolo (902’) che effetto le fa esserne l’allenatore?

"Sono felice per lui e per tutto il gruppo portieri, devo dire che alleno tre ragazzi davvero forti per la categoria, tutti con qualità differenti. Se uno viene a vedere gli allenamenti fa fatica a capire chi è titolare. Quanto al record di Jack, credo che vada condiviso con tutta la squadra, anche se devo dire che è cresciuto molto sia dal punto di vista fisico che di atteggiamento: gioca molto più aggressivo e fa delle uscite che prima non faceva".

Merito di un lavoro specifico? "Di tante componenti. Giocare in porta in questa Reggiana non è semplice, ti tocca spesso fare l’intervento fuori posizione e il portiere si deve adattare a prendere qualche rischio, facendo delle scelte veloci. Ammetto che all’inizio della stagione avevo percepito qualche perplessità sul tipo di lavoro fisico che volevo impostare, ma io sono andato per la mia strada: il portiere moderno devo avere tanta forza fisica oltre che un certo tipo di struttura…".

Ha detto di avere tre portieri eccellenti, ci indica le principali qualità di ognuno di loro? "Venturi oltre ad essere un ragazzo intelligente, eccelle nella gestione della palla con i piedi e dialoga molto col reparto, Turk è molto forte tra i pali e Voltolini è molto forte in uscita e sta migliorando tantissimo anche in altri aspetti. Ripeto: ho tre portieri di assoluto livello per la categoria".

Dalle giovanili granata potrebbe uscire qualcosa di buono? "Quando avevamo Venturi infortunato e Turk in Nazionale ho visionato praticamente tutto il settore giovanile e devo dire che, senza eccedere in complimenti, qualcosa su cui lavorare c’è. Onestamente non ci sono dei Buffon e un conto è lavorare in ottica Primavera, un altro in ottica prima squadra".

A proposito di Buffon, chi è il portiere del futuro tra gli italiani?

"Carnesecchi della Cremonese è un top player, fossi in una squadra importante farei subito un investimento per questo ragazzo".

E il più forte che ha allenato? "Ne ho avuto diversi, tra cui Provedel che adesso alla Lazio sta facendo benissimo, ma se devo dire un nome dico Cragno…Lui è il migliore che ho avuto".

Perché dopo tanti anni in categoria superiore (Modena, Benevento, Frosinone, Cremonese…) ha accettato la proposta della Reggiana?

"È una domanda gettonatissima anche tra gli amici più cari, che hanno visto questa scelta come quella di ‘tornare a casa’, ma la risposta è che questa sfida mi ha responsabilizzato ancora di più e se proprio devo essere onesto: io in cuor mio vorrei andare in Serie A con la Reggiana. Poi è chiaro che bisogna fare un passo alla volta, facendo gli scongiuri, però sarebbe il massimo farlo con la squadra della mia città".