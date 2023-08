Tutti gli uomini di Alessandro Nesta Da ’saracinesca’ Bardi al puntero Vido

di Tommaso Vezzani

Ecco tutti i granata ai raggi x.

Numero 22 Francesco Bardi

Nato il 18011992 a Livorno (Li) Altezza: 188cm. Peso: 82kg. Ruolo: portiere.

Tecnico ed esperto, ha alle spalle qualche stagione nei massimi campionati italiani e spagnoli e 8 di B ad alto livello: può e deve essere una garanzia per questa squadra.

12 Giacomo Satalino

Nato il 20051999 a Putignano (Ba) Altezza: 188cm Peso: 75kg Ruolo: portiere.

A soli 24 anni ha dimostrato di essere un buon portiere per la Serie C, anche se l’anno scorso a Carrara ha finito per perdere il posto. Non giocherà molto ma è la riserva più esperta.

Alex Sposito

Nato il 06062001 a Napoli (Na) Altezza: 193cm Peso: 88kg Ruolo: portiere. In attesa di numero perché non ancora tesserato.

Dopo anni tra i dilettanti negli ultimi sei mesi del 2223 si è accasato ad Olbia, dove ha fatto vedere buone cose. Dovrà mostrare molto in allenamento per guadagnarsi qualche chance

3 Edoardo Pieragnolo

Nato il 03012003 a Padova (Pd) Altezza: 184cm Peso: 76kg Ruolo: terzino sinistro

Arrivato come scommessa, potrà avere spazio dopo un ottimo precampionato. Ha una bella gamba, personalità e un buon piede. Dovrà migliorare in fase difensiva, ma ha il fisico e il coraggio necessari.

4 Paolo Rozzio

Nato il 22071992 a Savigliano (Cn) Altezza: 190cm Peso:78kg Ruolo: difensore centrale.

Il capitano parte dietro nelle gerarchie ma sarà ugualmente fondamentale: in allenamento dovrà guidare una squadra giovane e rivoluzionata, in partita non sarà facile rinunciare alla sua intelligenza.

5 André Duarte

Nato il 12091997 a Sacavèm (Por) Altezza: 195cm Peso: 75kg Ruolo: difensore centrale

Il colosso portoghese è un difensore moderno, forte fisicamente ma capace anche di costruire dal basso. Dopo molti anni in patria, lo scorso anno è arrivato quarto da titolare nella Serie A rumena

15 Riccardo Fiamozzi

Nato il 18051993 a Mezzocorona (Tn Altezza: 178cm Peso: 77kg Ruolo: terzino destro

Intelligente, forte sia fisicamente che tecnicamente, ha vinto la B tre anni fa con l’Empoli. La sua affidabilità è fuori discussione, si spera che trovi forma e coraggio per fare qualcosa in più.

17 Lorenzo Libutti

Nato il 17091997 a Melfi (Pz) Altezza: 180cm Peso: 70kg Ruolo: terzino destro

A Reggio ormai è un’istituzione. Dopo la rottura della tibia la speranza è di rivederlo in forma il prima possibile: ha già fatto la B a Reggio ed era stato uno dei più positivi. Costante, tecnico e intelligente.

19 Filippo Romagna

Nato il 26051997 a Fano (Pu) Altezza: 185cm Peso: 80kg Ruolo: difensore centrale

Viene da tre anni ai box per problemi al ginocchio destro. La condizione fisica è l’unica incognita: difensore elegante, tecnico, intelligente, bravo in tutto, con la B c’entra poco. Incrociamo le dita.

27 Alessandro Marcandalli

Nato il 25102002 a Bergamo (Bg Altezza: 190cm Peso: Ruolo: difensore centrale

Nigeriano di origine, è il centrale che si trova meglio sul centrosinistra e a sorpresa potrebbe giocare parecchio. Intelligente e tecnico, ha grande personalità, chissà se reggerà con i bomber più esperti.

44 Davide Guglielmotti

Nato il 24031994 a Novara (NO) Altezza: 184cm Peso: 75kg Ruolo: esterno destro

Protagonista nella promozione, ha limiti tecnici ma fisicamente è devastante e quando il gioco si fa duro inizia a giocare. Il modulo sembra escluderlo, ma sarà sempre difficile lasciarlo fuori.

8 Luca Cigarini

Nato il 20061986 a Montecchio (Re) Altezza: 175cm Peso: 72kg Ruolo: regista

Il recupero dalla rottura del crociato è difficile alla sua età. È un maestro di tecnica, visione di gioco e personalità ma molti credono che fisicamente non reggerà. Lui e Nesta non sono d’accordo.

14– Nuhu Shaibu

Nato il 01012004 in Nigeria. Ruolo: centrocampista. Ruolo: centrocampista. Arriva da un campionato in Promozione con l’Osimo Stazione. A gennaio aveva fatto un provino in granata e Goretti lo aveva subito ’fermato’. Sta facendo vedere che ci può stare.

24 Filippo Nardi

Nato il 03031998 a Treviso (TV) Altezza: 175cm Peso: 70kg Ruolo: mezz’ala

Destro, bravissimo nello stretto, bravo in assist e tiri da fuori, resistente e dotato di colpi di genio. Manca un po’ di continuità. È leggero e potrebbe faticare nelle partite più maschie.

30 Antonio Vergara

Nato il 16012003 a Frattaminore (NA) Altezza: 182 cm Peso: 74kg Ruolo: trequartista

Il talentino del Napoli oltre che bravo tecnicamente è rapido e furbo. Anche lui è piccolino e dovrà dimostrare di poter portare i suoi pregi in un campionato ostico e faticoso come la B.

42 Alessandro Bianco

Nato l’1102002 a Torino (To) Altezza: 173cm Peso: 72kg Ruolo: centrocampista

Ha una gestione di palla e tempi straordinaria e una personalità debordante, anche grazie a varie presenze in Serie A e Conference League. Se si adatterà alla B, la Reggiana avrà un gioiellino. 77 Elvis Kabashi

Nato il 20021994 a Durres (Alb) Altezza: 179 cm Peso: 73kg Ruolo: mezz’ala

Sinistro fatato, fisico grosso e potente, quando è in giornata è il più forte di tutti, quando non lo è sembra distratto o svogliato. Nesta lo ha provato anche come regista, dovrà capire come inserirlo.

80 Natan Girma

Nato l’11122001 a Losanna (Svi) Altezza: 190cm Peso: 79kg Ruolo: trequartista.

Aggregato sei mesi fa dalla serie D è un 10 atipico, altissimo e molto dinamico, resistente e volenteroso con colpi ad effetto. Se si raffinerà tecnicamente potrà fare la differenza.

90 Manolo Portanova

Nato il 02062000 a Napoli (Na) Altezza: 183cm Peso: 73kg Ruolo: centrocampista

Giocatore di altra categoria. Alto, grosso, potente, intelligente, resistente, cattivo. Volendo trovargli un difetto, tecnicamente non è raffinatissimo ma basta e avanza: la Regia punta tantissimo su di lui.

7 Muhamed Varela Djamanca

Nato il 17031998 a Bissau (GBs) Altezza: 173cm Peso: 66kg Ruolo: seconda punta.

La variabile impazzita: deve migliorare nell’attacco alla profondità ma è rapido, tecnico e coraggioso e può cambiare le partite. Ha grandi limiti negli ultimi metri, ma Nesta ci sta lavorando.

9 Luca Vido

Nato il 03021997 a Bassano del Grappa (Vi) Altezza: 182cm Peso: 75kg Ruolo: attaccante Con Nesta ha segnato 10 gol, ma era 5 anni fa. Lo ha detto anche lui: "Spero sia l’inizio di una nuova vita, dopo tanti anni un po’ così, a girare". Alto, veloce, tecnico e potente: gli manca ‘solo’ la cattiveria.

10 Eric Lanini

Nato il 25021994 a Torino (To) Altezza: 186cm Peso: 74kg Ruolo: seconda punta

I colpi per la B ci sono e Reggio lo sa bene. Il problema sono la continuità e la presenza mentale, doti a cui una squadra che deve salvarsi non può rinunciare nemmeno negli attaccanti. Dovrà sudare.

23 Stefano Pettinari

Nato il 27011992 a Roma (Ro) Altezza: 185cm Peso: 76kg Ruolo: attaccante Esperto e fisico, per Nesta e per il lavoro sporco che è in grado di fare sarà una garanzia. L’incognità è l’apporto realizzativo: sarebbe fondamentale ripetere le doppie cifre di Pescara e Trapani Tommaso Vezzani