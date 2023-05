Tutti vogliono Formato "A 30 anni non sogno più"

di Claudio Lavaggi

Tutti lo vogliono, tutti lo cercano: Alberto Formato, 30 anni da compiere a giugno, ha contribuito fortemente con i suoi 19 gol alla salvezza del Lentigione. Prima ancora aveva fatto grandi cose nella Bagnolese, con tanto di coppa regionale di Eccellenza e promozione in D: a Bagnolo l’aveva voluto in particolare Isacco Manfredini che… non ne poteva più di subire gol dalla punta carpigiana. "Quest’anno è stata davvero dura – dice Formato – però altrettanto bella è stata la soddisfazione di potersi salvare. E’ stata una stagione tribolata, tra infortuni, cambi di allenatori e situazioni varie. Alla fine credo che l’organico del Lentigione, preso giocatore per giocatore, non potesse avere soltanto l’obiettivo di salvezza, ma poi l’insieme non ha reso come somma di individualità. L’avevo detto già a settembre che dovevamo cambiare noi, più che gli allenatori".

Lei a un certo punto ne è diventato il capitano.

"Sì, la società mi ha dato questa responsabilità e io l’ho accettata con grande entusiasmo". Adesso però si parla di trasferimento e ha l’imbarazzo della scelta: Lumezzane, Forlì, Varesina, Sestri Levante, lo stesso Carpi e pure la Giana Erminio in Serie C.

"Sinceramente non ho avuto ancora contatti, però io ho una certa situazione personale".

Si può spiegare meglio?

"Ho acquistato casa a Carpi, ho una compagna e qui sono attivo anche al di fuori del calcio. Se dovessero arrivare richieste, beh, le dovrò valutare attentamente, perché forse è meglio restare nei paraggi".

La Serie C non la intriga?

"E’ ovvio che il sogno di un bambino per un giocatore di calcio è quello di arrivare tra i professionisti, ma vale il discorso di prima, una Serie C dove? E a che condizioni? Economicamente è sicuro che sarebbe meglio una Serie D, in C sarei forse solo una pedina e per di più di 30 anni. E poi a 30 anni si hanno meno sogni e si guarda di più in faccia alla realtà".

Si avvicinano i tornei estivi, li farà?

"Direi proprio di no. Preferisco staccare del tutto un paio di mesi e allenarmi da solo, cosa che ho fatto anche l’anno scorso e il risultato è stato ottimo".

Bravo lei e il suo Lentigione, ma che dice di Bagnolese e Correggese?

"La Bagnolese ha fatto quasi un miracolo arrivando retrocessa solo all’ultima gara. Giocatori, allenatore e società hanno fatto il massimo e mi dispiace tantissimo. La Correggese ha lottato con noi sino all’ultimo per la salvezza diretta, ha perso male alcune gare, ma sono convinto che ripartirà alla grande in Eccellenza o eventualmente ancora in Serie D".