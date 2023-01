Tutto facile per l’OR Bagnolo vola in finale di Coppa

Tutto facile per l’OR Reggio Emilia (36) nell’ultima giornata d’andata di Serie B. Già certa del titolo di campione d’inverno, conquistato con una giornata d’anticipo, la formazione cittadina travolge in casa la malcapitata Aposa Bologna (8), imponendosi 7-1 grazie al tris del solito Ruggiero, che raggiunge quota 500 reti in carriera confermandosi capocannoniere del girone. Le altre reti portano la firma di capitan Edinho (doppietta), di Arduini con una bella azione personale e del baby Lafif, classe 2006. Quarto stop consecutivo, invece, per la Real Casalgrandese (10), che resta terzultima in graduatoria a causa dell’8-1 rimediato a San Lazzaro di Savena con il BFC 1909 (32), secondo della classe: gli uomini di Grossi restano in partita fino all’1-1, messo a segno da Ortiz Fernandez, per poi crollare sotto i colpi di Cavina e Ansaloni, autori di una doppietta ciascuno.

Coppa Italia. In Serie C1 il Bagnolo calcio a 5 centra la finale della fase regionale di Coppa Italia, superando 2-1 a Salsomaggiore il X Martiri Futsal: ad aprire le marcature è Schiavoni, mentre il raddoppio arriva nel finale di primo tempo con un perfetto tocco sotto di Muto. Nella ripresa gli avversari si rifanno sotto col gol del -1, approfittando di un’uscita non perfetta del giovane portiere Ralh, poi è Maretti a centrare il palo a tu per tu con Montanari. Nel finale Bagnolo resiste senza difficoltà agli attacchi degli estensi, schierati col portiere di movimento e oggi alle 15 scenderà nuovamente in campo nella gara che assegnerà il trofeo: di fronte alla squadra di Barozzi ci sarà il Futsal Parma, che ha sconfitto nell’altra semifinale Faenza e che vanta nelle sue fila numerosi atleti reggiani.

d.r.