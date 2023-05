Tutto negli ultimi 90’ per 22 club reggiani Arcetana e Boretto col fiato sospeso

di Federico Prati

Tutto negli ultimi 90’ stagionali per ventidue club reggiani.

Prima domenica di maggio (calcio d’inizio alle 16.30 con orario estivo) decisiva nella Serie A dei Dilettanti dove il sogno salvezza di Arcetana e Boretto passa da un doppio scontro con team piacentini: per garantirsi almeno i play-out, i biancoverdi devono battere la vice-capolista Agazzanese che deve difendere l’argento dal ritorno della Cittadella staccata di due punti.

Fuori per infortunio ben quattro giocatori: Pacella, Crotti, De Martino e Mammi.

Sulla carta compito più agevole per il Boretto che per il suo scudetto deve piegare il tranquillo Nibbiano e contare però su risultati favorevoli dagli altri campi per evitare la retrocessione diretta a causa dell’attuale gap oltre i 6 punti dalla Pieve Nonantola, ultimo team della zona play-out.

Nel girone B di Promozione serve un hurrà con due gol di scarto al Castellarano nel derby col BibbianoSan Polo, avanti di 3 punti e vittorioso 1-0 all’andata (sigillo di Bedotti), per superare i rivali nella griglia play-off.

Trasferta davvero molto delicata delicata per la Vianese che deve fare punti sul sintetico del pericolante Fiorano, deciso a non farsi risucchiare in zona rossa.

Molto dipenderà dalla scontro diretto del Centro Coni fra Atletic Progetto Montagna e Polinago separati da due punti e in lotta col tandem Smile-Ganaceto per dribblare le altre due retrocessioni dirette.

Corsi e ricorsi per il Montecchio che anche l’anno scorso chiuse in casa con la rilassata Riese, regalandosi la salvezza, mentre ora deve blindare l’argento.

Alta tensione in casa Sammartinese che, per riassaporare la Promozione tenendo a distanza lo United Carpi, deve esultare a Salvaterra contro un Veggia in bagarre per la sopravvivenza.

Il trainer neroverde Reggiani deve rinunciare al poker di squalificati Saturno-Montipò-Ceci-Toscano.

Copione identico per il Guastalla, leader del mai scontato girone C di Prima categoria, di scena al "Barani" contro l’inguaiato Boca Barco, mentre la diretta inseguitrice (e agguerrita) Luzzara rende visita alla già retrocessa Gualtierese.

Solo un risultato per la Barcaccia contro il Reggiolo che spera di agguantare in extremis proprio il Boca Barco e il Montecavolo, atteso dalla Virtus Libertas alla disperata rincorsa del pass play-off.

Farà molto caldo anche fra San Prospero Correggio e Celtic Cavriago in lotta per i rispettivi obiettivi.

In Seconda categoria due risultati su tre nella finale play-off per il Carpineti che riceve il Novellara, mentre il Roteglia deve sbancare il sintetico dell’Ubersetto anche nei tempi supplementari.

Scattano anche i play-off di Terza categoria che ripropongono due recenti sfide: Reggio Calcio-S.Ilario finita pari due settimane fa e Plaza Montecchio-Cadelbosco andata in scena domenica scorsa col successo a campi invertiti degli ospiti.

Stesso regolamento che prevede supplementari in caso di parità e il persistere del segno "X" farà esultare la squadra di casa che meglio si è piazzata in campionato.