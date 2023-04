Tutto pronto per una giornata indimenticabile

di Francesco Pioppi

È tutto pronto per l’apoteosi granata. Oggi è il giorno della grande festa per la promozione in Serie B, con la Reggiana che alle 14,30 scenderà in campo per l’ultima di campionato con l’Imolese. Partiamo da quella che è una raccomandazione, quasi un obbligo se si vuole bene a questi colori e se si vuol fare in modo che tutto proceda per il meglio: cercate di arrivare al ‘Città del Tricolore’ il prima possibile. Per l’occasione i cancelli dello stadio saranno aperti già dalle 12,30 in tutti i settori. Un’altra raccomandazione è quella di non parcheggiare, salvo esigenze particolari, nel piazzale antistante l’impianto. Per una volta lasciare la macchina un po’ più lontano e fare qualche chilometro a piedi potrebbe essere fondamentale per evitare che poi, all’uscita, il traffico vada letteralmente in tilt.

Sono attese oltre 15mila persone, ovviamente un record per questa stagione al ‘Giglio’. Per questo motivo anche i gruppi del tifo organizzato, con le ‘Teste Quadre’ in testa, hanno invitato tutti i supporters ad arrivare il prima possibile e comunque tassativamente non oltre le 14. In ballo c’è anche una coreografia suggestiva e non va dimenticato che tutti gli spettatori sono caldamente invitati ad indossare una maglia granata che renda il colpo d’occhio memorabile.

Sempre nel prepartita, dalle casse stereo dell’impianto partirà ‘Così celeste’ di Zucchero che andrà trasformata in ‘Così granata’. Quando lo speaker darà il segnale andranno alzate tutte le sciarpe al cielo e poi, all’arrivo del ritornello, bisognerà cantare a squarciagola. Riassumendo, per chi non conoscesse la canzone: ‘E mi fa piangere, sospirare. Così granata, la mia Regia. E mi fa ridere, bestemmiare. E brucia il fuoco, la mia Regia!’

Finita la partita, la squadra verrà premiata dal presidente di Lega Pro Matteo Marani che consegnerà il trofeo della Serie C nelle mani di capitan Rozzio