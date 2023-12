Uglietti sotto il Vesuvio da ex capitano: "Una sfida anche per le Final Eight"

La partita di domenica contro Napoli sarà speciale per Lorenzo Uglietti. L’esterno della Unahotels per tre anni è stato una delle colonne portanti della GeVi con cui ha ottenuto una promozione in Serie A e poi due salvezze al fotofinish, vestendo anche i gradi di capitano.

"Effettivamente sarà una partita diversa dalle altre, ma spero che possa essere un grande ritorno – spiega il numero 16 della Pallacanestro Reggiana - sono contentissimo di rivedere tante persone che hanno accompagnato le ultime tre stagioni e con cui ho condiviso degli anni belli e intensi. Ammetto che un po’ di emozione prima della palla a due magari ci sarà, ma di solito sono sempre stato poco condizionato quando mi è capitato di tornare da ex, in altre città. Cercherò di restare sempre molto concentrato su quello che mi chiede il coach e di giocare alla mia maniera, mettendo energia".

Come ha fatto anche nelle sue sette presenze in maglia Unahotels dove oltre alle cifre (4,1 punti, 2 rimbalzi e 1,3 assist in 11 minuti) si sta facendo apprezzare per l’intensità con cui gioca, difende e si sbatte. Un fastidioso infortunio al mignolo della mano destra (quella con cui tira) gli ha impedito di essere presente con Cremona, Treviso e Trento, ma partita dopo partita Uglietti sta crescendo, confermandosi un elemento preziosissimo per gli equilibri di squadra e nelle dinamiche dello spogliatoio. Ora però le attenzioni sono tutte rivolte al prossimo impegno che vedrà le due squadre affrontarsi nel match di mezzogiorno, trasmesso in esclusiva su Dazn.

"Sarà una partita complicata, perché siamo due squadre con enorme talento, con individualità spiccate e con grandi motivazioni. Napoli tra l’altro ha perso l’ultima partita (a Pistoia, ndr) e farà di tutto per tornare a vincere in casa, mentre noi veniamo da una vittoria importante e vogliamo dare continuità al bel basket che abbiamo mostrato contro Pesaro. Il pubblico quando la squadra va bene come adesso spinge tantissimo e gli darà sicuramente una motivazione in più. Inoltre – conclude Uglietti - sarà uno scontro diretto anche in ottica Final Eight, in pratica, perché siamo davvero molto vicini in classifica (La GeVi ha 14 punti, l’Unahotels 12, ndr). Sarà una bella sfida".

Nel frattempo sempre in Campania, ma un po’ più a Sud, c’è grande apprensione per le condizioni di salute di Pino Sacripanti. L’esperto coach italiano sembra infatti destinato a lasciare la panchina della Givova. Il tecnico brianzolo era stato ricoverato nei giorni scorsi per una colica renale, ma aveva fatto capire che la cosa non era ancora completamente risolta. Se effettivamente dovesse passare la mano, al suo posto circola con insistenza il nome di Jasmin Repesa, veterano del nostro campionato che l’anno scorso era alla guida di Pesaro.

Oltre a Repesa, l’alternativa che sta prendendo corpo nelle ultime ore porta invece a Matteo Boniciolli.