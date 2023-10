Ugolotti salterà due turni

Le decisioni del giudice sportivo provinciale.

In Seconda categoria due giornate a Ugolotti (Barcaccia). Un turno a Bertolani (United Albinea).

In Terza categoria due gare a Mossini (Cavriago), Davide Ferretti (Collagna). Un turno a Muzzi (Plaza Montecchio). Tutte le gare di domenica inizieranno al consueto orario invernale delle 14.30 in seguito al cambio d’ora che scatterà nella notte di sabato.

Tutti i campionati dilettantistici dalla Serie D alla Terza categoria torneranno in campo per le rispettive giornate anche mercoledì prossimo al nuovo orario ufficiale pomeridiano (ore 14.30), sfruttando la festività di Ognissanti che quest’anno cade proprio in mezzo alla settimana e anche grazie al meteo mai così clemente come in questo periodo.