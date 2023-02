Ultima chiamata per il Campagnola

di Federico Prati Impresa cercasi. Nella domenica del calcio dilettanti (ore 14.30), il Rolo attende la capolista Borgo San Donnino per riscattare la pesante cinquina di mercoledì nella finale della Coppa Minetti. La truppa di Cristiani deve archiviare una settimana negativa, aperta dal ko nell’anticipo di sabato scorso contro la Piccardo. Proprio i trionfatori del Nibbiano scendono nel reggiano per far visita all’Arcetana, viceversa in un momento critico dopo 3 ko di fila; out lo squalificato Sekyere, ma rientra Pacella. Trasferta complicata a San Damaso per il Boretto che deve disinnescare la Cittadella, terza forza dell’Eccellenza, e dimenticare lo sfortunato 3-4 di domenica scorsa col Castelvetro. Un solo risultato per il fanalino di coda Campagnola che ospita il Sasso Marconi senza il suo faro Sgrò fermato dal giudice sportivo. In Promozione serve la gara perfetta all’Atletic Progetto Montagna contro l’imbattuta regina Fabbrico che dovrà adattarsi al sintetico bismantovino. Stesso discorso per Scandianese e BibbianoSan Polo (foto) che, dopo i rispettivi blitz nei recuperi di mercoledì, puntano a confermarsi contro Sanmichelese e Fiorano. I bibbianesi devono rinunciare allo stopper Borghi, squalificato per quinto giallo. Senza il pari ruolo Coli, la Vianese cerca rilancio contro il Polinago, mentre la vice-capolista Montecchio al D’Arzo...